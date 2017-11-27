Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grup adına konuşan Ender Metin, Pazaryeri ilçesinden 60 kişinin MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçeceğini söyledi. Bu kişilerin ilçede adliye olmaması nedeniyle gruplar halinde Bilecik kent merkezine gelerek Seçim Kurulu’na istifa dilekçelerini vereceklerini öne süren Metin şöyle konuştu:

"İstifa etme amacımız İYİ Parti’ye geçmektir. MHP’ye 15 yıldan uzun zaman verdim. Eski ocak başkanı ve ilçe başkanıyım. Bizi bu zamanda getirdikleri için insanlara beddua etmiyorum, dua da etmiyorum ama bir gün inşallah bizim tekrardan hep beraber olacağımıza inanıyorum. Böyle olmasını istemezdik. MHP’den bugün itibariyle hepimiz istifa ediyoruz. Bu saatten sonra İYİ Parti’ye hayırlı uğurlu olsun. Biz bir şeylere bu zamana kadar Devlet beyin önderliğinde hep beraber devam ettik. Doktrin teşkilat hiçbir zaman sorgulanmaz, yargılanmaz, infaz edilmez diye yola çıktık ama bazı şeyler yanlışsa yanlıştır, insanlar bir kere ölür, biz bir kere doğru yolda olduğumuza inandık bu yolda devam ediyoruz. Pazaryeri’nde MHP’lilerin yüzde 80’i istifa ediyor. Şu anda 60 kişi istifasını veriyor. Eski belediye başkanı adaylarımız, MHP’den şu an görevde bulunan belediye encümenlerimiz, kurucu başkanlar istifa ediyorlar."

BİR İSTİFA DA OSMANELİ’DEN

Bu arada Bilecik’in Osmaneli ilçesinden MHP’nin İl Genel Meclisi üyesi Orhan Uğur da partisinden istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti’ye geçeceği söyleyen Uğur, "Yaklaşık üç buçuk yıldır MHP çatısı altında Osmaneli’ye hizmet etmek için yarıştım. Fakat gelinen süreç beni böyle bir karar almaya itmiştir. Benim bu kararım tamamen beni bağlamakta ve şahsidir. Bu sürecin vatanımıza, milletimize, MHP’ye ve İYİ Parti’ye hayırlar getirmesini diliyorum. Bugünden itibaren MHP ile bir ilişiğimin kalmadığını Osmaneli kamuoyuna bildiriyorum" dedi.Bilecik’in Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu da geçen 8 Kasım’da MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti.