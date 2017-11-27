7 Haziran 2015 seçimleri öncesi Sancaktepe’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ettiği gerekçesi ile yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında beraat kararı verildi.
Selahattin Demirtaş hakkında açılan bir davada beraat kararı
27.11.2017 - 15:33 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi Sancaktepe’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmayla yargılandığı davada beraat etti.
Etiketler : selahattin demirtaş,beraat,
523031 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523031.aspx
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