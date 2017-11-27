Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 Haziran 2015 seçimleri öncesi Sancaktepe’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ettiği gerekçesi ile yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında beraat kararı verildi.