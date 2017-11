Türkiye Gazetesi

Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 43 gündür İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Başbuğ, Deniz Baykal'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini duymaktan çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Deniz Baykal'ın ve Türk milletinin bu süreçte büyük bir badire atlattığını belirten Başbuğ, Baykal'ın her zaman olduğu gibi yine sağlam olduğunu ve bu sağlamlığı ile en kısa sürede sağlığına kavuşacağını söyledi.



'BAYKAL, KOMPLOLARA KARŞI TSK'NIN YANINDA YER ALDI'



Deniz Baykal'ın Türk siyasetinin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olduğunu vurgulayan Başbuğ, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Sayın Baykal'ın Cumhuriyetin temel ilkelerine yürekten bağlılığı ve her zaman o ilkeleri bütün gücüyle savunması Sayın Baykal'ı tabii ki çok farklı bir noktaya taşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle 2007 yılından itibaren gerçekten büyük komplolarla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte Sayın Deniz Baykal hiç tereddüt etmeden bu komplolara karşı pozisyon aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında yer aldı ve bizi her zaman destekledi. Aynı süreçte yaşananlara bir defa daha baktığımız zaman aslında başkaları da bu komploların olduğunu biliyorlardı fakat “Fetullah Gülen bize bir şey yapar mı?” korkusuyla sessiz kalmayı tercih ettiler. Bir kısmı da, Türk kamuoyunun çok yakından bildiği gibi adeta bu komploları desteklediler ve bugünlere geldik. Dolayısıyla ifade etmek istediğim şudur; Deniz Baykal'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yürütülen komplolar karşısında almış olduğu tavır, silahlı kuvvetlere verdiği desteği ve silahlı kuvvetlerin yanında olmasını bizler hiçbir zaman unutamayız, ki o süreçte kendisi de bu davranışları nedeniyle ağır sataşmalara, ağır taarruzlara maruz kaldı. Bizler bu açıdan özellikle Deniz Baykal'a karşı şükran borçluyuz. Bu yaptıklarını, aldığı tavrı hiçbir zaman unutamayacağız. Ümit ediyorum ki, Sayın Baykal en kısa zamanda sağlığına kavuşacak. Yine ümit ediyorum ki, en kısa zamanda onu evinde ziyaret edip bilgilerinden, tecrübelerinden faydalanma şansımız olacak."