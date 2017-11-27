Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pazar günü Anadolujet’e ait Boeing 737-800 tipi uçağı kabin basıncı arızası nedeniyle acil iniş deklare etmişti. İtfaiyeler ve Ambulans eşliğinde iniş yapan Anadolujet’e ait uçağının kabin basıncı sorunu yaşadığı açıklanmıştı. Ancak Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin saat 14:40 sıralarında havalimanını kullanan pilotlarla yaptığı konuşmalar da ise ‘kargo yangını’ndan söz edildiği ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile özellikle kalkış için bekleyen Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait Cessna tipi uçağın pilotu arasında geçen konuşmalar dikkat çekti. VIP uçuşu yapacak olan TC-LAD tescilli DHMİ uçağının pilotuna hava trafik kontrolörü, "Kargo bölümünde yangın olan emergency deklare etmiş bir trafiğimiz var. İniş kalkışları durdurduk. Takribi bir 15 dakika içerisinde inişi planlanıyor Gökçen’e. Sizlerin kalkışında herhangi bir şekilde ‘abort’ ve kapanma riskine karşı bekletmek istiyoruz VIP trafiklerini. Malumat olarak veriyorum. Niyetiniz nedir?" diye sordu. Pilot ise "Mümkünse kalkabilirsek kalkalım ama emergency çok kötüyse siz bilirsiniz" cevabını verdi.

Bunun üzerine kule görevlisi, "Mutabık hocam. Kargo bölümünde yangın var. Sonuçlarını kestiremiyoruz. Herhangi bir şekilde tarihe de geçmek istemiyorum. Herhangi bir prosedür aksaklığından dolayı ya da yanlışlığından dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamak, yaşatmak istemiyorum. Bundan dolayı bekletmek istiyorum, malumat" anonsunu yaptı.

İŞTE O KONUŞMA

Kule: Gökçen, TC-LAD.

TC-LAD: Devam edin efendim.

Kule: Kargo bölümünde yangın olan emergency deklare etmiş bir trafiğimiz var. İniş kalkışları durdurduk. Takribi bir 15 dakika içinde inişi planlanıyor Gökçen’e. Bu nedenle kalkışta herhangi bir durumda ‘abort’ ve kapanma riskine karşılık bekletmek istiyoruz diğer trafikleri. Malumat olarak veriyorum. Niyetiniz nedir?

TC-LAD: Bir dakika arayacağım.

TC-LAD: Gökçen TC-LAD

Kule: Devam edin efendim

TC-LAD: Mümkünse kalkabilirsek kalkalım. Emergency çok kötüyse bekleyelim.

Kule: Mütabık hocam. Kargo bölümünde yangın var. Sonuçlarını kestiremiyoruz. Herhangi bir şekilde tarihe de geçmek istemiyoruz. Herhangi bir aksaklığından veya yanlışlığından dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamak, yaşatmak istemiyorum. Bundan dolayı bekletmek istiyorum, malumat.