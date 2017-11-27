Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Kanal İstanbul'un bitme noktasına geldiğini aktaran Cumhurbaşkanı, ''Artık ihale aşamasında. İnşallah Ankaramızda da benzer projelerle... Fuar alanı meselesini de inşallah bu dönemde bitireceğiz.'' dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

ÇILGIN PROJELERLE YOLA DEVAM

Bu milletin mayası sağlam olduğu gibi ihanet tohumları da bizde kök salamaz. Milletimiz kimin ne olduğunu bir bakışta anlar. İnşallah şimdi aynen o dev projelerle o çılgın projelerle yolumuza devam.İstanbul'da Kanal İstanbul bitme noktasına geldi artık ihale aşamasında. İnşallah Ankara'mızda da benzer projelerle... Fuar alanı meselesini de inşallah bu dönemde bitireceğiz.

ANKARA SAĞLIKTA ÖNEMLİ BİR MERKEZ OLACAK

İnşallah Kanal İstanbul gibi turizmde dev projelerimizin ayağa kalktığı, en önemlisi sağlıkta, bakın Bilkent bitiyor. Bilkent'teki dev şehir hastanemiz Şubat sonuna kadar bitiyor. Ankara farklı bir zenginliğe kavuşacak. Böyle dev bir hastaneye sadece Ankara'dan değil başka yerlerde hastalar gelecek. Ankara sağlıkta önemli bir merkez olacak. Bu çekim alanı ile birlikte inşallah dertli devasını buralarda bulmuş olacak."