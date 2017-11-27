Genelkurmay çatı davasının sanıklarından eski kurmay  binbaşı Ahmet Yıldız, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan'da 16 Kasım'da  görülen duruşmanın ardından cezaevine götürülürken, duyarlı kapıda yapılan üst  aramasında, üzerinde ne gizlediğinin sorulması üzerine bir şey gizlemediğini  belirterek "korse" olduğunu söyledi. Atletinin iç kısmında saklanmış vaziyette, beş A4 boyutu kağıt ve iki  küçük not kağıdı bulunması üzerine Yıldız, bunların ayet olduğunu ifade etti. Kağıtlarla ilgili incelemede ayetlerin yanı sıra farklı notlar da tespit edildi. Ele geçirilen notlar, "Talimat niteliği taşıyacak yazılar içerdiği  düşünülmektedir." şeklinde tutanak altında alındı.

BAZI AYETLERİN ALTI ÇİZİLMİŞ
Ele geçirilen kağıtlar arasında bazı surelerden altı çizilen ayetlerin  olduğu, bazı kelimelerin altına da Türkçe notlar alındığı görüldü. Notlar arasında başka bir sanığın savunmasına ait bölüm de tespit  edilirken, FETÖ üyelerini motive edici ifadeler de belirlendi. Bozuk bir el yazısıyla hazırlanan notlarda,  "2017 eşlere, 2018  işlerinize kavuşacaksınız", "Dua kalbin sesi olmalı, gecenin sırrı yatıp uyumakta değil dertli uyanmaktadır", "Aktüaliteyi takip eden, kendi meselesini takip  edemez", "Dua halkasına dahil olmayanlar var", "Gece zikzak çizen gündüzleri de zikzak çizer", "Ben diyen kendini bitirir. Bir dua ettik, kar yağdı dersen işi  berbat edersin", "1 Kasım'da güzel şeyler olacak bekleyin. 20 gün sürecek",  "Hidayet K. Kasım bayramımız olacak", "... Hatırım tahliye duası, bardak ters bu  iş bitti", Dua 'Kaf, ha, ya, ayn, sin, sad, mim hürmetine tahliye imkanlarını  kolaylaştır'", "Kasım'da ABD'de 100 aleyhine propaganda yapılacakmış" gibi  ifadeler dikkat çekti.

Ayrıca "Biz önümüzde yaşlı en önde 1 yürüyoruz. Taşlık bir yer. 1  namazı bırakmayın diyor (ilk aylardan) Zor bir geçit 1 ve yaşlı atladı, sonra  hepimiz geçti atladı." "Çöl savaş. Ok 1'e saplanıyor sırtına. Güneşe arkasını  dönüyor. Güneş sırtına vuruyor. 1, güneş batıdan doğacak diyor, 1 yükseliyor.  Bulut yumruk şeklini alıp gidip diğer tarafı dağıtıyor. Güneş açılıyor parlıyor"  gibi rüya anlatımları da notlar arasında yer aldı.

Bir rüya anlatımının da bulunduğu notlar arasında "Konya bir cemaat  lideri sürekli kötülüyormuş. Rüyasında 3 gün 1 görmüş. Arkası dönük imiş. Çok  üzülmüş. Niye olduğunu sormuş 1, 'Onlar benim dostlarım' demiş. Ertesi gün 'onlar  bizim kardeşlerimiz' demiş." ifadeleri yer aldı.

"1", "10", "100" gibi rakamlarla bazı kişiler isim verilmeden tasvir  edilirken, 1 numaranın ise FETÖ elebaşı olduğu Fetullah Gülen sanılıyor.

Notlar arasında sahabe isimleri olduğu değerlendirilen bir isim  listesi de yer alıyor.

Kağıtlara el konularak incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildi.