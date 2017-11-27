Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan ve Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'e 7 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, tutuklu eski rektör Çelik, sanık avukatları Uğur Murat Hayran ile Kemal Çetinkaya katıldı. Eski rektör Çelik, savunmasında rektörlük adaylığı sürecinde yaşanan süreçte kendisine husumet duyan kişilerin beyanları üzerine FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlandığını, örgüt ile bir bağının olmadığını iddia etti.

Bazı FETÖ sanıkları ile rektörlük adaylığı süresince görüşmüş olabileceğini, görevi gereğince FETÖ'nün bazı sivil toplum kuruluşlarının toplantıları katıldığını ve kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.

Avukatların ilave tanık dinlenmesi yönündeki talebini reddeden mahkeme heyeti verilen aranın ardından sanık Çelik'ten son sözünü aldı.

Çelik, FETÖ/PYD üyesi olmadığını belirterek, suçsuz olduğunu ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti eski Rektör Çelik'e deliller, tanık beyanları, iddia makamının mütaalası ve yapılan açık yargılama sonucunda "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezası verdi, terörle mücadele kanunun ilgili maddesi gereğince cezayı yarı oranında artırarak 9 yıl 6 aya yükselten mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki iyi hali ve sabıkası olmadığını dikkate alarak cezası 7 yıl 11 aya indirdi, tutuklunun halinin devamına karar verdi.