Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güvendağ Üs Bölgesi'nde helikopter pistinin güvenliğini aldığı esnada kayalıklardan düşerek ağır yaralanan bir askerin Hakkâri Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi. Şehidin cenazesinin Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yapılacak törenin ardından memleketine uğurlanacağı bildirildi.