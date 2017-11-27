Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güvendağ Üs Bölgesi'nde helikopter pistinin güvenliğini aldığı esnada kayalıklardan düşerek ağır yaralanan bir askerin Hakkâri Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi. Şehidin cenazesinin Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yapılacak törenin ardından memleketine uğurlanacağı bildirildi.
Hakkâri'de kayalıktan düşen askerimiz şehit oldu!
27.11.2017 - 22:23 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 22:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri'nin Çukurca ilçesi Güvendağ Üs Bölgesi'nde helikopter pistinin güvenliğini aldığı esnada kayalıklardan düşerek ağır yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Etiketler : hakkâri,çukurca,
523134 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523134.aspx
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