Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Nazilli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğine bağlı ekipler, aldıkları ihbar doğrultusunda Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski İstihbarat Şube Müdürü E.S. ile eşi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından Iğdır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.