Alınan bilgiye göre, Nazilli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğine bağlı ekipler, aldıkları ihbar doğrultusunda Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski İstihbarat Şube Müdürü E.S. ile eşi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından Iğdır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
Aranan FETÖ şüphelisi Aydın'da yakalandı
28.11.2017 - 02:51 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 02:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Iğdır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü E.S, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Nazilli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğine bağlı ekipler, aldıkları ihbar doğrultusunda Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Etiketler : fetö,adana,
523163 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523163.aspx
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