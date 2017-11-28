Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atilla'nın tek başına yargılanacağı davada jüri seçimi tamamlandı. Jüri seçimi için mahkemeye çağrılan 82 ABD vatadandaşından 12 asıl 6 yedek olmak üzere 18 jüri üyesi seçildi.

Seçmen ya da ehliyet numarasına göre mahkemeye davet edilen jüri adayları davanın yargıcı Richard Berman'ın sorularını yanıtlamadan önce doğruları söyleyeceğine dair yemin etti.

İlk oturumda 82 jüri adayı arasından 38 kişi belirlendi. Bu oturumda jüri adaylarına savunma, savcılık ve iddianamede adı geçen kişi ve kuruluşlarla herhangi bir bağlantılarının olup olmadığı, Müslümanlara, Türk ve İran vatandaşlarına karşı olumlu ya da olumsuz düşünce besleyip beslemedikleri yönünde sorular yönetildi.

Ayrıca jüri adaylarına dağıtılan 9 sayfalık dökümanda adı geçen kişi ve kuruluşları tanıyıp tanımadıkları ve bağlantılarının olup olmadıkları soruldu.

İkinci oturumda ise kalan 38 kişiye meslek, eğitim gibi kişisel ve ailevi sorular soruldu ve bu adaylar arasından 12 asıl 6 yedek olmak üzere 18 jüri üyesi belirlendi.

Jüri üyelerinin isimleri ise gizli kalacak. Yargıç Berman daha önce mahkeme çevirmenlerinden dava hakkında bilgi alınmak istenmesi üzerine jürilerin isimlerinin gizli tutulmasını teklif etmişti.

Jüri üyelerinden ayrıca duruşma süresince davaya ilişkin medyada yer alan haberleri hiçbir şekilde takip etmemeleri ve dava hakkında hiçkimseyle konuşmamaları istendi.

Ayrıca jüri üyelerinden Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığına sadece kendilerine sunulacak kanıtları değerlendirerek karar vermeleri talep edildi.



Atilla tek başına yargılanacak

Davanın esastan görülmesine bugün TSİ ile 17:30'da başlanacak. Yargıç Berman, duruşma öncesi 17:15'te jüri üyeleri ile bir araya gelecek.

Öte yandan jüri seçimi sırasında Yargıç Berman, Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın bu davada tek başına yargılanacağını açıkladı.

Sarraf davasının isminin "Mehmet Hakan Atilla davası" olarak değişmesi dikkati çekerken bir süredir duruşmalara katılmayan iş adamı Rıza Sarraf bugün de hakim karşısına çıkmadı.

Yargıç Berman, duruşmanın 3 ila 4 hafta süreceği bilgisini de paylaştı.

İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamak gibi 6 ayrı suç atfedilen Sarraf geçen yıl mart ayında ABD'de tutuklanmıştı. New York Güney Bölge Savcılığı tarafından Sarraf'ın "federal gözetim altında" olduğu belirtilmişti.

Atilla ise 27 Mart'ta JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.