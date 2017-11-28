Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Vatandaşın sesine kulak vermelerini ve vaatlerini yerine getirmelerini” uyarısının ardından, Türkiye genelindeki tüm AK Partili belediyeler, 2019 seçimleri öncesinde vatandaşın tepkisini çeken uygulamalar başta olmak üzere, birçok alanda yeni adım atmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Partili belediye başkanlarını Beştepe’de toplayarak, yerel hizmetler konusunda önemli mesajlar vermiş ve 2019 seçimlerinden başarılı çıkılmasının yerel seçimlerden alınacak sonuca bağlı olduğunu dile getirmişti. Bu kapsamda, belediye başkanlarının 2019’a kadar tüm imkânları ile hizmetlere yoğunlaşmasını ve halkla irtibat halinde olmalarını isteyen Erdoğan’ın bu mesajının ardından AK Partili tüm belediye başkanları “hizmet analizi” yaparak, atılacak yeni adımları belirlemeye başladı. Ankara, İstanbul, Bursa ve Balıkesir büyükşehir belediyelerinde yaşanan değişim süreci ile birlikte, yeni başkanlar da vatandaşın tepkisini çeken bazı uygulamalara son verdi. Ankara’da vatandaşın en çok şikâyet ettiği konuların başında gelen toplu taşıma hizmetlerinin 24 saat süreyle verilmesi uygulamasına geçildi. İstanbul’da su faturalarında yüzde 5 indirime gidildi. Bursa’da da su ve ulaşım bedellerinde indirime gidilirken, Balıkesir’deki yeni belediye yönetimi vatandaşın şikâyet konusu yaptığı bazı uygulamaları kaldırdı. Su faturalarında indirime gidildi.



ATIL YATIRIMLAR MASADA

Belediyelerin şehirlerdeki yatırımları ve projeleri de yeniden değerlendirmeye alındı. Özellikle atıl kalan, milyonlarca lira harcanmasına rağmen bir türlü tamamlanamayan ve vatandaşın tepkisini çeken bazı yatırım projelerinden vazgeçilmesi gündemde. Ankara Melih Gökçek döneminde yapılan ancak, bir türlü faaliyete geçirilemeyen Ankapark projesinin geleceği de tartışma konusu olan projeler arasında yer alıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bu proje ile ilgili “Millete sorarız ne istiyorlarsa onu uygularız” demişti. Yine yıllardır atıl olarak bekleyen “Cumhuriyet Kulesi” projesi de 17 milyon lira harcanmasına rağmen bir türlü tamamlanamayan projeler arasında yer alıyor. Bu projeye devam edilip edilmemesi konusunda geçtiğimiz günlerde vatandaşların katılımı ile bir referandum yapılmıştı.



EMLAK VERGİSİNE SINIR

Hükümet, geçtiğimiz günlerde de vatandaşların en çok şikâyet ettiği emlak vergisi artışının önüne geçmek için adım atmıştı. Bu kapsamda Meclis gündeminde bulunan torba tasarıda, belediyelerin yüzde 300’leri bulan emlak vergisi artış oranlarının yüzde 50 ile sınırlanması hükme bağlanmıştı. Başbakan Binali Yıldırım da bu konuda “Bazı belediyeler emlak vergi değerlerini astronomik artırdılar, yüzde 300. Böyle bir şey yok ki memlekette, bu vatandaşa zulümdür” demişti.