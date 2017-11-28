Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke Ankara

2014 yılından bu yana Arşiv Otomasyon Projesi adı altında yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar arşivin 45 milyon sayfalık kısmı elektronik ortama aktarıldı. Halen devam eden dijitalleştirme projesi sayesinde Dışişleri Bakanlığı arşivine hızlı, rahat ve güveni erişim sağlanırken projenin bir diğer amacı ise arşivin araştırmacılara açılması. Bu çerçevede arşivin yaklaşık yüzde 40’ı gizli ibareli evraktan oluşurken gizlilik kaldırma çalışmalarının hızla devam ettiği bildirildi. Gizlilik kaldırılması çalışmaların sonucunda arşivin akademisyenlerin ve kamuoyunun istifadesine sunulması öngörülüyor.

Proje bitince Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arşiv çalışması olacak.