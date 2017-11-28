Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY, Almanya hükümeti tarafından alınan karar doğrultusunda, uluslararası uçuş noktalarından Almanya'ya seyahat edecek yolcuların kabinde veya kargo bölümünde evcil hayvan taşımasını ikinci bir bildirime kadar yasakladı.

Türk Hava Yolları konuyla ilgili yolcularına web sitesinden yaptığı bilgilendirmede "Almanya'ya seyahat edecek yolcuların herhangi mağduriyet yaşamamaları adına konuya önem göstermelerini rica ederiz" dedi.

EVCİL HAYVAN BİLGİLERİNDEKİ EKSİKLERDEN

Habertürk'ün haberine göre, Almanya'nın yasak koymasının nedeni ise son günlerde uçakla taşınacak evcil hayvanlara ait sağlık belgesi bilgilerinde eksiklik olması.

Havalimanlarında yapılan kontrollerde sağlık formlarındaki eksik bilgiler tespit edilince Almanya, yasak kararı aldı. Almanya'ya uçan diğer havayolu şirketleri ise kendilerine şu ana kadar böyle bir karar gelmediğini belirtti.