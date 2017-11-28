Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Operasyonda, Çankaya, Keçiören, Altındağ, Mamak, Yenimahalle, Pursaklar, Gölbaşı, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde önceden belirlenen 100'den fazla adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.



Gözaltına alınarak polis araçlarına bindirilen hükümlülerin sağlık kontrollerinin ardından cezaevine gönderileceği bildirildi.