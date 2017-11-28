Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Operasyonda, Çankaya, Keçiören, Altındağ, Mamak, Yenimahalle, Pursaklar, Gölbaşı, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde önceden belirlenen 100'den fazla adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Gözaltına alınarak polis araçlarına bindirilen hükümlülerin sağlık kontrollerinin ardından cezaevine gönderileceği bildirildi.
Ankara'da operasyon: Çok sayıda gözaltı
28.11.2017 - 08:11 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 08:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da polis ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Etiketler : Ankara,
523213 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523213.aspx
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