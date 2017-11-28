Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, PKK terör örgütünün Türkiye aleyhine propagandalarına devam etmesi için 2,5 milyon dolar harcayarak Suriye’de televizyon kanalı kurdu. Irak’ın parçalanması sürecinde etkin iletişim unsuru olarak iki ayrı televizyon kanalı kuran ABD, Suriye’de de işgale ve PKK terör devletine zemin hazırlamayı amaçladığı iddia edildi. Haseke iline bağlı Kamışlı beldesinde ABD’nin PKK için propaganda amaçlı kurduğu televizyona bugün anlamına gelen El Yevm adı verildi.

TÜRKİYE'Yİ İŞGALCİ OLMAKLA SUÇLUYOR

15 Kasım’dan beri yayın yapan El Yevm Tv, ilk haberlerde Türkiye’yi Suriye’de yayılmacı politikalar gütmekle itham etti. ABD işgalini meşrulaştırma ve PKK’ya destek amaçlı kurulan kanal, Türkiye’yi Fırat Kalkanı Operasyonu konusunda işgalci olmakla suçladı. Suriye’de 2014 yılı Eylül ayından başlayarak PKK-PYD’ye fiilen destek veren ve bölgeye bir sömürge valisi atayan ABD yönetimi, işgali kitleler nezdinde haklı göstermeyi de amaçlıyor.

2,5 MİLYON DOLARA KURULDU, 40 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Merkezi Michigan’da olan televizyon kanalı Kamışlı beldesinden yayın yapıyor. Toplam 40 personelin çalıştığı El Yevm Tv’ye, sömürge valisi Brett Mcgurk tarafından bir yönetici atandı. Uydu ve kuruluş maliyeti için 2,5 milyon dolar harcanan El Yevm Tv, Arapça yayın yapıyor. Haber ağırlıklı içerikle yayın yapan kanal, son derece gelişmiş teknik altyapı ve stüdyo dizaynı ile dikkat çekiyor. Rakka ve Deyrizor’un büyük bir bölümünü PKK ile ortaklaşa işgal eden ABD, El Yevm Tv aracılığı ile Arap kitleleri işgal konusunda ikna etmeyi hedefliyor.

Yenişafak