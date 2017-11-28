Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda başlatılan Şehit Arda Can operasyonu çerçevesinde 81 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Önceden belirlenen adreslere baskınlar yapılıyor, şu an gözaltı sayısı 50’ye ulaştı. Gözaltılar devam ediyor.

Operasyona Adana’da göreve giderken, kendi kullandığı motosikletle taksiye çarpıp şehit olan polis memuru Arda Can’ın ismi verildi.

Operasyonda bir müzik yapım şirketi yetkilisinin de gözaltına alındığı bildiriliyor.