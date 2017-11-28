Son dakika! Avcılar'da silahlı saldırı... Son gelen bilgilere göre; E-5 Otoyolu Avcılar Mevkii'nde seyir halinde giden bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Olayda sürücü yaralanarak , hastaneye kaldırıldı.
Son dakika! Avcılar'da bir araca silahlı saldırı düzenlendi
28.11.2017 - 09:28 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! E-5 Otoyolu Avcılar Mevkii'nde seyir halinde giden bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Olayda sürücü yaralanarak , hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : son dakika,Avcılar'da bir araca silahlı saldırı düzenlendi,avcılar,saldırı,
523228 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523228.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER