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Ankara'da FETÖ operasyonu
28.11.2017 - 10:53 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 10:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis koleji sınavında, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek örgüt üyelerine verdiklerini tespiti üzerine 75 eski öğrenci hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca FETÖ ile irtibatlı 5'i ByLock kullanıcısı 10 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Etiketler : Ankara,FETÖ,operasyon,avukat,
523248 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523248.aspx
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