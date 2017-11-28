Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 99 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta 102 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılık tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında doktor, avukat ve muhtarların da bulunduğu 99 şüpheliden 92’si gözaltına alındı. 7 kişinin ise aranmasına devam ediyor.

Emniyette sorguya alınan 92 şüpheliden 20’sinin işlemleri tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen 20 şüpheliden 14’ü tutuklanırken, 6’sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.