Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, göreve başladığında kendisini ziyaret eden basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda, cam filmi yasağı konusunda yapılan uygulamalar hakkında bilgi verdi. Verdi, "Cam filmi konusunda sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmadan ben Rize'de okul servisleri hariç cam filmine yönelik bir uygulama yapmayı düşünmediğimizi söylemiştim. Çıkarılan yönetmenliğe uymayacağız. Bunun nedeni cam filmi yasağının çıkış nedeni terör bölgelerinde araçların içinin görünmemesi ve araçlara genelde variller içerisinde bombaların bu şekilde yüklenmesidir. Batı illerinde ise okul servislerinin yaşanan üzücü durumların sonucunda ortaya çıkmasıdır. Ancak ipin ucu kaçtığı için bunu bütün araçlara uyguladılar. Bunun bir yerden döneceği belliydi. Bizde bu yüzden genel cam filmi uygulaması yapmak yerine, cam filmi olan araçları ikaz etme yoluna gittik. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama ile yanlıştan erken dönüldü" dedi.

"SERVİSLERE AF YOK"

Verdi, servislerdeki cam filmleri konusunda hassas olduklarını ve kesinlikle bu konuda afları olmayacağını belirterek. "Çocukların servis içerde ne durumda olduklarını görmemiz lazım. Allah muhafaza istismardan, araç içinde unutulmaya kadar kötü durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu nedenle servislere yasak uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Cam filminde uygulanan yasak konusunda bir arkadaşının başından geçenleri anlatan Verdi, şöyle dedi:

"İstanbul'da bir arkadaşımız aradı, orijinal lüks bir arabası var. 'Beni çevirdiler, TÜVTÜRK'e gönderdiler' dedi. Arabada cam filmi olmamasına rağmen camın orjinalinin o özellikte olması dolayısıyla TÜVTÜRK'e yolladılar. Yapılan görünebilinirken testi sonucu zorda olsa TÜVTÜRK'ten aracı çıkardılar." O durumda bile bir oran var. Denilene göre arabanın içerisinin gün ışığında görünmesi lazım. İlerde yeni bir düzenleme olsa bile 'içerisinin görülmesi' kısmı bu konudaki en önemli ayrıntıdır."

ABARTILI EGSOZ SESİNE YAPTIRIM

Verdi, son zamanlarda vatandaşlardan sıklıkla şikayetler aldıkları abartılı egzos sesiyle alakalı yaptırımların arttırıldığını belirtti. Verdi, bunun yanında bu araçlara yaptırım yapılabilmesi için muhakkak trafik ekipleri tarafından yakalanması gerektiğini aksi halde gelen ihbarların sadece 'gürültü kirliliği' sebebi ile ceza yazılabileceğini söyledi.

RESMİ POLİS GÖRÜNÜR OLACAK

Verdi, resmi araçların tepe lambalarını yakarak şehirde dolaşması emrini bizzat verdiğini söyleyerek, "Sivil araçlar gizli gezebilir ama resmi polislerin görünür olmasını istedik, zaten resmi polislerin amacı görünür olmalarıdır ve bu sayede vatandaşa güven verirler." ifadelerini kullandı.