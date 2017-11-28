Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde,  firari eski savcı Öz'ün Bursa'da yaşayan kayınbiraderi Cemal Yavaş hakkında  yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıyı ikametinde gözaltına aldı. Ekipler, zanlıya ait adreste arama yaptı. Zekeriye Öz'ün, firar  etmeden önce sık sık Yavaş'a ait iş yerinde örgütle ilgili görüşmeler yaptığı  öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede  çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.