Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramalarında, Hakkari/Şemdinli’de bir el yapımı patlayıcı ve Yüksekova’da bir el yapımı patlayıcı olmak üzere, toplam iki el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Bitlis Mutki’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, tespit edilen bir sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Nazimiye’de bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist, dört Kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar, üç roketatar mühimmatı, bir büyük telsiz ile birlikte etkisiz hâle getirildi, 10 el yapımı patlayıcı ve muhtelif malzeme tespit edilerek imha edildi.

Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 8 terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi ve iki mağara imha edildi.