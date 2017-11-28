Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası TBMM Başkanı Kahraman ve Başbakan Yıldırım ile TBMM'de bir görüşme düzenledi.