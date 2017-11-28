Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası TBMM Başkanı Kahraman ve Başbakan Yıldırım ile TBMM'de bir görüşme düzenledi.
Erdoğan, Meclis Başkanı ve Başbakan ile bir araya geldi
28.11.2017 - 15:17 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 15:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Kahraman ve Başbakan Yıldırım ile bir araya geldi
Etiketler : erdoğan,ismail kahraman,binali yıldırım,
523309 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523309.aspx
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