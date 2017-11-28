Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternet üzerinden uyuşturucu pazarlayanlara, özendirici paylaşım yapanlara yönelik İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere 29 ilde aynı anda narkotik operasyonu başlatıldı. Şu ana kadar 62 kişinin gözaltına alındığı operasyonda "Yansın Geceler, Semt Oturuşu, Abin Dızo Bremın ve Bonzai Bom" gibi şarkıları seslendiren ve milyonlarca kişi tarafından Youtube üzerinden dinlenen Heijan adıyla tanınan Doğan Tarda da yakalandı.

POLİS RAMAZAN A.'YI ARIYOR

Operasyonda sosyal medyada çok izlenenler arasında bulunan ve sözleri ile uyuşturucuyu övdüğü ve özendirdiği belirtilen, 'Adana Merkez Patlıyor Herkes' şarkısını söyleyen Ramazan A.'yı yakalama çalışmaları sürüyor. Ramazan A.'nın söylediği şarkının video paylaşım sitelerinde 43 milyondan fazla izleyici sayısına ulaştığı görüldü.

EMNİYETTEN UYARI

Emniyet yetkilileri, operasyonların ardından özellikle ailelerin çocuklarının yaptığı internet paylaşımlarına dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyardı.