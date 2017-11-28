İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ) 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsüne ilişkin yürüttüğü  soruşturmada, ABD'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden  yargılamada tanık listesinde ismi bulunan ve "FETÖ üyesi olmak" suçundan firari  olarak aranan Osman Zeki Canıtez'in, ByLock kullanıcısı olduğu ve 25 Aralık  soruşturmasında bilirkişi olarak görev yaptığı belirlendi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  ABD'deki davaya Türkiye'den yasa dışı şekilde delil ve belge götürdüğü tespit  edilen FETÖ firarisi eski Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez ile ilgili  önemli ayrıntılar ortaya çıktı.
 
Soruşturmada eski CHP milletvekili Aykan Erdemir ile birlikte  haklarında, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında  kullanma, hile ile alma ve çalma" suçlarından yakalama emri çıkarılan Canıtez'in,  FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve bu programa, 3  Eylül 2014'te ilk kez giriş yaptığı tespit edildi.
 
Canıtez'in ayrıca bu kumpas soruşturmaları sonrasında firari olarak  aranan eski savcı Celal Kara tarafından bilirkişi olarak atandığına dair tutanak  da ortaya çıktı.
 
Osman Zeki Canıtez'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na  (BDDK) 28 Ocak 2014 tarihinde yazdığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:
 
"25 Aralık soruşturması kapsamında savcılığın Rıza Sarraf  liderliğindeki örgütlü yapının Halk Bankası ve diğer özel bankalar nezdinde  yapmış olduğu para transferini ve hesap hareketlerinin soruşturmaya konu eylemler  açısından anlamlandırılması amacıyla ve bu konuda özel bilgi sahibi olduğum  anlaşıldığından CMK'nın 2. fıkrası kapsamında bilirkişi olarak atanmamıza karar  verildiği belirtilmektedir. Bahse konu görevlendirme kapsamında incelemelerimiz  devam etmekte olup ilave bir rapor daha daha düzenlenmesi planlanmaktadır."
 
Ayrıca 28 Ocak 2014'te firari savcı Celal Kara ile Osman Zeki  Canıtez'in imzalarının bulunduğu başka bir tutanakta, "Cumhuriyet  Başsavcılığımızın 2012/120653 sayılı soruşturma evrakı ile ilgili olarak  bilirkişi hususlarında mütalaa bildirmesi için Bankalar Yeminli Murakıbı Osman  Zeki Canıtez, 25 Aralık 2013 tarihinde resen bilirkişi tayin edilmiştir. Canıtez,  dosya ile tanzim ettiği 1 klasörden ibaret bilirkişi raporunu, savcılığımıza 28  Ocak 2014 tarihinde elden teslim etmiştir." ifadeleri yer aldı.
  
Öte yandan, eski CHP Milletvekili Aykan Edemir'in, bazı internet  sitelerindeki yazılarının, Türkiye Cumhuriyeti devletini sahte delil/kurgu  üzerinden terörle irtibatlandırma faaliyeti yürüttüğünün anlaşılması nedeniyle  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca,   bu yazılar hakkında da tespit tutanağı  düzenlenerek soruşturma dosyasına konuldu.