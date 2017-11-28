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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı: İddialar yalan, belgeler sahte
28.11.2017 - 16:59 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel: "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından müvekkillerim hakkında ileri sürülen iddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı sahtedir. Kılıçdaroğlu, söz konusu kağıtları mesai bitimine kadar derhal bir Cumhuriyet savcılığına vermeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır" açıklamasında bulundu.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,avukat,Kemeal Kılıçdaroğlu,ahmet özel,
523329 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523329.aspx
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