Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarını değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Bütün iddiaları yalan. Açıkladığı belgeler ticaret kaynaklı. İddialar çöktü, resmî işlemi belge diye sundu. Kılıçdaroğlu istifa etmeli" diye konuştu.

Bülent Turan, " Biliyorsunuz geçen hafta dedi ki 'milyonlarca dolar para gönderdin mi göndermedin mi? çocukların akrabaların gönderdi mi göndermedi mi?' dedi. Ortada adeta dağ fare doğurdu meselesi, bir resmi şirketin satılırken alınan paraları var. Bırakın paranın dışarıya gitmesi bırakın ekstra bir şey olması, rutin, yasal Türk bankasından Türk bankasına hisse senedi karşılığında verilen paradan bahsediyoruz. Dışarıya giden para yok. Ama nasıl bir utanmazlıktır ki elinde ne olduğu belli olmayan kağıtlarla, bunları belge diye ifade ediyor.

YURT DIŞINA ÇIKAN PARA YOK

Ortaya çıkan iki tane şahsın hissesini satmasından kaynaklı paranın Türkiye'deki bankadan Türkiye'deki bankaya yatırılması meselesi...Yani bütün iddiası yalan... Yurt dışına çıkan bir para olmadığı gibi tam aksine devletin resmi işlemlerini yapan legal faaliyet yapan, bir firmanın hisse senedinden bahsediyoruz. Dolayısıyla zerre kadar onuru varsa, zerre kadar haysiyeti varsa iddia ettiği gibi bir şey olmadığından dolayı Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi lazım. " dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI İSTİFAYA DAVET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili olarak Twitter adresinden “Bir memlekette, namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur”

Bir siyaset bezirganı olan Kılıçdaroğlu bu sözü bir kez daha haklı çıkardı.

#İstifaEtKılıçdaroğlu " diye yazdı.

MAHKEMEYE GİT!

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Oradan açıklamak, şantaj yapmak, tehdit etmek bir siyasetçiye, genel başkana yakışmaz. Varsa böyle bir belgesi, hiç vakit kaybetmeden mahkemeye gitmeli" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelerin mahkeme tarafından onaylanması gerektiğini söyleyerek, "Oradan açıklamak, şantaj yapmak, tehdit etmek bir siyasetçiye, genel başkana yakışmaz. Varsa böyle bir belgesi, hiç vakit kaybetmeden mahkemeye gitmeli. Bizim Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız bugün çok net açıkladı. Bununla ilgili mahkemeye gittiğini, dava açtığını söyledi. Mertlik bunu gerektirir. Siyasette de kalite, kıvam, nitelik böyle bir hal tarzını gerektirir. Bunlar iddia, uyduruk şeyler. Ne dediği, neyi ifade ettiği belli değil. Yapılması gerekeni, bunların belge hükmü ifade etmesi için mahkemeye gitmesi lazım. Orijinal olmadığı konusunda çok net düşüncelerim var. Daha önce yaptıklarımdan bakarak söylüyorum, uyduruktan malzemelerle bir takım tahrif edilmiş belgelerle kamuoyunun önüne çıkıyorlar" ifadesini kullandı.