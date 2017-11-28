Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli'nin Pülümür kırsalında MİT, JÖH ve PÖH timlerinin düzenlediği operasyonda PKK'nın sözde Dersim saha sorumlusu "Serdem" kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş'la birlikte öldüren 4 teröristin büyük eylem planı içinde olduğu cephanelik ele geçirildi. Silahlar, patlayıcılar ve 20 bin merminin ele geçtiği operasyonla ilgili sıcak görüntüler kameraya böyle yansıdı.





Tunceli Valiliği açıklamasında , 27 Kasım 2017 Tarihinde MİT, Jandarma ve Polis Özel Harekat unsurlarınca Pülümür kırsalında müşterek olarak yapılan operasyonda sağlanan sıcak temasta 2 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 4 terörist,4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar birlikte ölü olarak ele geçirildiği anımsatıldı.





SALDIRI HAZIRLIĞI İÇİN DEPOLANAN BİNLERCE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Valilik, yapılan istihbari çalışmalarda terör örgütü tarafından Tunceli merkez ve İlçelerde gerçekleştirilebilecek saldırı eylemlerde kullanılmak üzere sığınak içerisine depolanan çok sayıda mühimmatta ele geçirildiğini bildirdi.





Ele geçen malzemeler arasında 17 kalaşnikof piyade tüfeği, 20 bin adet bixi ve kalaşnikof mühimmatı,1 adet büyük telsiz,3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,10 adet basma düzenekli EYP,2 adet fünye,5 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet sırt çantası,1adet akü, 2 adet altılı pil bloğu,1 adet puşi,5 adet el feneri,2 adet pil,3 adet tüp, ve çok sayıda yaşamsal malzeme bulunduğu aktardı.





