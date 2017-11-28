Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik ''yurtdışında hesap polemiği''ne ilişkin şunları söyledi:

''İftirada yalanda sınır tanımayan muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Elindeki belgeleri eğer bunlar suç unsuru teşkil eden belgelerde anayasaya göre suç işlemiş oluyor. Bunlar kendisine ilgili avukatın basın açıklamasında net bir şekilde söylendi. Siyaset böyle olmaz yapılmaz. Siyaset yalan üzerinden çamur at izin kalsın değildir. Amerika'da yürütülen çalışmaları Türkiye'ye karşı bazı eylemlerin Türkiye ayağını Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si oluşturuyor. Bir kez daha kendi iftirasında yalanında boğulacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu ve siyaset anlayışı siyaset tarihimizdeki çöplüğündeki yerini alacaktır.''