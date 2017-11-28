Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hizan'ın Koçyiğit, Doyumlu, Gürece ve Tutumlu köyleri kırsalında olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla, 26-28 Kasım tarihlerinde 10. Piyade Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, "Şehit Jandarma Er Halil Eren Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, Doyumlu köyü kırsalında 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3'ü dolu 34 büyük tüp, 3 küçük boş tüp, 3 akımölçer, 5 metre kablo, sırt çantası, 3 elbise, 3 çift ayakkabı, 5 kilogram sıvı yağ, az miktarda bal, un ve peynir ele geçirildi. Koçyiğit köyünde ise bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması amacıyla gerçekleştirilen adli aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.