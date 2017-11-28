Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre terör örgütü PKK/PYD tarafından sınır hattındaki 3'üncü Piyade Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Saatli Hudut Karakolu nöbet kulübelerine taciz atışında bulunuldu. Saldırıda bir askerimiz yaralanırken, sınır birliklerinde konuşlu bulunan Fırtına obüs toplarıyla angajman kuralları çerçevesinde Afrin'deki PYD mevzileri ateş altına alındı. Yaralanan askerimiz ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede yer yer top atışlarının sürdüğü belirtilirken, çok sayıda teröristin etkisiz hâle getirildiği ifade ediliyor.