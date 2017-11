Türkiye Gazetesi

Atilla'nın avukatlarının jürili duruşmanın iki hafta ertelenmesi talebinin Yargıç Richard Berman tarafından reddedilmesinin ardından davanın esastan görülmesine başlandı.

İlk olarak jüri karşısında açıklamalarda bulunan savcılık yetkilileri Rıza Sarraf'ın kendisine yöneltilen 6 suçlamayı da kabul ettiğini ve "Sarraf'ın tanık olarak mahkemede ifade vereceğini" belirtti.



Savcı FETÖ'cü polisleri savundu

Savcılık makamı daha önce Sarraf'a atfedilen bütün suçlamaları Atilla'ya yöneltti.

Savcılığın mahkemeye delil olarak sunduğu ve kaynağını açıklamayı reddettiği ses kayıtlarını FETÖ söylemiyle savunması ise dikkati çekti.

Savcı yardımcısı David Denton, ses kayıtlarını alan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi polislerin görevlerini yaptığını savunarak onlardan birinin de mahkemede tanık olarak ifade vereceğini söyledi.

Atilla'nın avukatlarından Victor Rocco, jüri karşısında müvekkiline yöneltilen suçlamaları reddederek Sarraf'ı suçladı ve "Atilla'nın Sarraf'ın kurbanlarından biri olduğunu" söyledi.

Atilla'nın Sarraf tutuklandıktan sonra iki kez ABD'ye geldiğini de anlatan Rocco, savcılığının mahkemeye delil olarak sunduğu ve kaynağını açıklamayı reddettiği ses kayıtlarını eleştirdi.

Rocco, jüri üyelerine "ABD'li savcılar bu ülkede dinleme yapıp elde ettikleri ses kayıtlarını hükümetten habersiz başka bir ülkeye verse ve bunlar delil olarak kullanılsa ne yapardınız?" sorusunu yöneltti.

Duruşma sırasında savcılığın tanıklarının isimleri de açıklandı.

Sarraf'ın dün ifade vermesine başlanması bekleniyordu ancak ilk üç tanığın ifadelerinin ve çapraz sorgulamalarının uzun sürmesi nedeniyle Sarraf jüri karşısına çıkmadı.

Savcılık yetkilisi Sidhardha Kamaraju, Rıza Sarraf'ın duruşmanın ikinci gününde ifade vermeye başlayacağını belirterek, ifade sürecinin üç gün sürmesinin beklendiğini söyledi.

Kamaraju'nun Sarraf'ın hücresinden getirileceğini söylemesi ise dikkati çekti.



Tartışmalı FDD'nin başkanı bilir kişi olarak dinlendi

Savcılığın bugün ilk dinlenen tanıklarından FBI Özel Ajanı James Atwater, Atilla'nın New York JFK Havalimanı'nda nasıl gözaltına alındığı ve tutuklandığı yönündeki soruları yanıtladı.

Savcılığın ikinci tanığı ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi'nde görevli (OFAC) İran yaptırımları Koordinatörü Lisa Palluconi de İran'ın finansal ve bankacılık sistemine getirilen ABD yaptırımları hakkında bilgi verdi.

Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı (Foundation for Defense of Democracies) adlı düşünce kuruluşundan Mark Dubowitz ise İran ekonomisi, petrol ve doğalgaz sektörleri ve ABD yaptırımları konusunda bilirkişi olarak dinlendi.

İsrail'e yakınlığı ve "neocon" kimliği ile öne çıkan Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD) son dönemdeki birçok etkinlikte hem adının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anılması hem de "Türkiye karşıtı söylemlerin" yoğunlaştığı bir merkez olmasıyla dikkat çekiyor.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda jüri üyelerinden bazılarının uyuduğu gözlendi.

Yargıç Berman jüri üyelerine duruşma süresince davaya ilişkin medyada yer alan haberleri hiçbir şekilde takip etmemeleri gerektiğini ve dava hakkında hiç kimseyle konuşmamalarını yeniden hatırlattı.

Duruşmanın ikinci gününe TSİ ile 17:30'da Dubowitz'in savunma avukatları tarafından yapılacak çapraz sorgulamayla başlanacak.

İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamak gibi 6 ayrı suç atfedilen Sarraf geçen yıl mart ayında ABD'de tutuklanmıştı.

Atilla ise 27 Mart'ta JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.