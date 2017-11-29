Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İzmir Valiliği tarafından düzenlenen Gönül Elçileri Projesi kapsamında ‘Vali Eşleri Buluşması’ toplantısına katıldı. Emine Erdoğan, burada Muğla Valisi Esengül Civelek, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ve 81 ilin valisinin eşleri ile bir araya geldi. Erdoğan’a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti. Buluşmada vali eşlerine hitap eden Emine Erdoğan, şunları söyledi: “Yer kürede nerede bir insanlık problemi varsa devleti, milleti ile Türkiye oraya uzanmaktadır. Gönül Elçileri de gücünü buradan alır. Attığımız küçük bir adım binlerce çocuğun hayatında hangi umutlar yeşerdiğini tahmin edemezsiniz. Ne mutlu bu insanlık görevini layıkıyla yerine getirene. Gençlik bizim en değerli sermayemizdir. Terör başta olmak üzere birçok problemi bu şekilde çözebiliriz. Bu gayretlerimiz çoğalmalı, ülke harcını güçlendirmeliyiz.” Bakan Kaya ise “Bu proje ile çok önemli işler yapıldı. Bizim en çok önemini vurguladığımız koruyucu aile. Bakanlık olarak her çocuğun sıcak bir aile ortamında yaşamalarını istiyoruz. Bu kapsamda 105 bin çocuğumuzu sosyal ve ekonomik olarak destekliyoruz. Bu sene bakanlık olarak çok önemli dönüşüme imza attık. Ülkemizde koğuş türü yapılanmaların olduğu çocuk yurtları dönemini kapattık. Artık çocuklarımız ev ortamında ya da sevgi evleri dediğimiz yerlerde yetişiyorlar” ifadelerini kullandı.

İHA