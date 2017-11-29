Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun - Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yurt içi yapılanmasına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken, yurtdışındaki FETÖ’cüler de kâbus dolu günler yaşamaya başladı. Edinilen bilgiye göre, FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına ağır darbe indiren istihbarat birimleri, önümüzdeki 30 gün içerisinde 11 örgüt imamını daha ülkeye getirmek için harekete geçti. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, FETÖ tarafından ülkelerden sorumlu olarak görevlendirilen ve örgütsel faaliyetler yürüten imamlar, istihbarat birimleri tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda örgütün yurt dışı yapılanmasını mercek altına alan istihbarat birimleri, bulundukları ülkelerdeki FETÖ mensuplarını tek tek tespit ediyor.

160 ülkede faaliyet gösteren FETÖ’nün imamlarının, teröristbaşı Fetullah Gülen’e bağlı olarak hareket ettiği belirtiliyor. Yerleri tespit edilen FETÖ imamlarının bulundukları ülkelerde, Türkiye aleyhine örgütsel faaliyetlerini sürdürdükleri aktarıldı. Bu kapsamda istihbarat birimleri ilk aşamada 11 örgüt imamının bağlantılarını mercek altına aldı. Bu kişilerin isimleri gizli tutulurken, örgütün yurt dışı yapılanması açısından üst düzey ve etkili görevlerde oldukları belirtiliyor.

Yerleri tespit edilen 11 FETÖ imamının Türkiye’ye getirilmesi için istihbarat birimleri harekete geçti. 11 FETÖ imamının yapılacak operasyonla 30 gün içerisinde ülkeye getirilmesi bekleniyor. MİT tarafından son olarak FETÖ’nün para kasası olarak bilinen Memduh Çıkmaz ülkeye getirilmişti. Şüpheli Çıkmaz, Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla tutuklanmıştı.