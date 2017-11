Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. MHP Lideri, özetle şunları söyledi: “FETÖ, IŞİD’in kılık kıyafet değiştirmiş hâlidir. İki terör örgütü arasında azımsanmayacak benzerlikler vardır. IŞİD’i kurup kudurtan çevrelerle, FETÖ’yü besleyip büyüten çevreler bir ve aynıdır. Her IŞİD’li aynı zamanda FETÖ’cü, her FETÖ’cü aynı zamanda IŞİD’li, PKK’lı, YPG’li, kısaca özetlersek gedikli ve tek dişi kalmış Türk ve Türkiye düşmanlarıdır. Bunların hepsi terörizmin yeni nesil küresel cinayet yapılanması tarafından tasarlanmış yeni sürüm taşeronlardır. ABD’nin terör örgütlerinden elini derhâl çekmesi mecburiyettir. Hangi terör örgütü olursa olsun, bunlar kimlere sırtlarını dayarlarsa dayasın vatan Türk’tür, millet Türk’tür, Türkiye Cumhuriyeti bir karış toprağından, tek bir insanından vazgeçmeyecek, ihaneti zilleti ile birlikte boğacaktır.



RUSYA PYD’YE MESAFE KOYMALI

PYD’nin kongreye katılıp katılmayacağı belirsizliğini muhafaza etmektedir. PYD demek PKK demektir. PKK demek, düşman demek, terör demek, hainliği tescil edilmiş şerefsizlik demektir. Türkiye Soçi ruhuna saygılıdır. Sonu sadece Suriye’yi bağlamayacak, Türkiye ve bölge ülkelerini de birinci derecede etkileyecektir. Rusya’nın PYD’ye mesafe koyması isteğimiz ve arzumdur. ABD’nin desteği olmadan PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin sınırlarımızın hemen dibinde tutunmaları imkânsızdır. 20’ye yakın ülkenin YPG’ye silah verdiği gizlenemeyecek boyuttadır. Çoğu NATO üyesi olan ülkeler Türkiye’ye PKK ve PYD üzerinden cephe açmışlardır. NATO’nun Norveç ve Kanada komplosu rasgele uygulamaya koyulmamıştır. Terör örgütleri Türkiye’ye karşı koz olarak kullanılmaktadır.



HEDEF TÜRKİYE

Şu sıralarda ABD’de süren bir yargı süreci vardır. Türk vatandaşı, İran kökenli karanlık bir şahıs üzerinden adeta Türkiye yargılanmak, sorguya çekilmek istenmektedir. Buna hiçbir ülkenin hiçbir gücün hakkı yoktur. Amerika’daki dava yargı yetkisi bakımından hukuki olmaktan çıkmış, siyasallaşmıştır. Sanığı, tanığı, itirafçısı savcısı ve yargısıyla Türkiye’yi hedef alan komplo senaryosu ortaya konmuştur. Zarrab denilen şarlatan ABD’nin kendi kanunlarına göre bir suç işlediyse yargılansın ve hak ettiği cezaya çarptırılsın. Buna kim itiraz edebilir? Türkiye’de işlenen bir suç varsa bunun hesabının sorulacağı yer de Türk yargısıdır. Bu kirli şahıs, bu suçlar için Türkiye’ye iade edilmeli, ABD elindeki belgeleri Türkiye’ye vermelidir. Cezası verildikten sonra Türk vatandaşlığından çıkarılmalıdır. Reza Zarrab’ın yargılanması ancak ve ancak Türk mahkemelerinde sağlanmalıdır. CHP başkalarının dümeninden tutunup akıl tutulması yaşayabilir. İftira siyasetinden medet umabilir. Türkiye’yi yabancı ülkelere sürekli şikâyet edebilir, etmiştir de. Bu müflis CHP kafasına soruyorum; Oğlan babadan görür at oynatmasını, kız anadan görür sofra donatmasını, peki siz kimden gördünüz böylesi çürük ve çorak siyaseti”