Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu talebe ilişkin sevk yazısında, 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün başarıya ulaşamaması üzerine, ABD üzerinden yürürlüğe konulan aynı kurgu/planın işbirlikçiliğini yürüten ve bu minvalde hazırlanan dosya içerisinde örneği bulunan 28 Ocak 2014 tarihli sözde/sahte raporun yurt dışına götürülerek New York Bölge Mahkemesine ulaştırmak suretiyle yargılamada delil olarak kullanılmasının sağlandığı belirtildi.



Canıtez’in FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Ayrıca Canıtez’in, takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında bilirkişi olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Erdemir’in ise FETÖ ile CHP arasındaki iletişimi sağlayan isim olduğu biliniyor.



NYT: ZARRAB TANIK OLDU

Yargıç Richard Berman, ABD’de süregelmekte olan Reza Zarrab davasında, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın avukatlarının, davanın asıldan görüşülmesinin iki hafta ertelenmesi talebini reddetti. Atilla’nın avukatlarından Victor Rocco, “Sanık sandalyesinde oturması gereken Reza Zarrab az ceza alma ya da hiç ceza almama umuduyla savcılıkla anlaştı. Savcılık Zarrab’ın sırtını sıvazlıyor” dedi. Bu arada New York Times (NYT) gazetesi, Twitter hesabından Reza Zarrab ile Türkçe mesajlar paylaştı. Tweet’lerine Zarrab ile ilgili yayınladığı haberlerin linkini de ekleyen (NYT) Türkçe olarak şunları yazdı: Reza Zarrab suçunu kabul etti ve Hakan Atilla’ya karşı tanıklık yapacak . Zarrab’ın suçlamaları kabul etmesi Türkiye - ABD ilişkilerine olumsuz etki edebilir.