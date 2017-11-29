Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir iddiası daha boş çıktı. Önceki hafta grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınları hakkında bir takım iddialarda bulunan ve belgeleri önümüzdeki hafta (dün) yapacağı grup toplantısında açıklayacağını duyuran Kılıçdaroğlu, grup toplantısında belge olduğunu iddia ettiği evrakları gösterdi. Ancak AK Parti yetkilileri, gösterilen evrakların resmî işlemler olduğunu belirterek Kılıçdoğlu’nu istifaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel de Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi. Özel şu ifadeleri kullandı: “K.K. tarafından müvekkillerim hakkında ileri sürülen iddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı sahtedir. Kılıçdaroğlu, gösterdiği kâğıtları derhal kamuoyuyla paylaşmalıdır. Ayrıca Sayın Mustafa Gündoğan bir iş adamı olup, hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalemi olmamıştır. Yine ayrıca K.K, söz konusu kâğıtları bugün mesai bitimine kadar derhal bir Cumhuriyet savcılığına vermeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır. Müvekkillerimiz tarafından iddia edilen ülkede, iddia edilen şirkete asla öyle bir para gönderilmemiştir. CHP Genel Başkanı K.K, belli ki kendisini o makama getiren FETÖ’ye diyet borcunu ödeme gayreti içindedir. FETÖ tarafından eline tutuşturulan kâğıtları daha önce de sallayan ve kâğıtlar sahte çıkınca yüzü kızarmayan Kılıçdaroğlu, şimdi yeni bir skandala imza atmıştır. K.K, bir defa daha FETÖ tarafından tuzağa düşürülmüş ve rezil edilmiştir. Tekrar ediyoruz: Kılıçdaroğlu, elindeki kâğıtları derhal istediği medya kuruluşuna vermeli, Cumhuriyet savcılığına iletmeli ve suç duyurusunda bulunmalıdır. Tekrar altını çizerek söylüyoruz ne Sayın Cumhurbaşkanımızın ne de ailesinin yurt dışında herhangi bir parası bulunmamaktadır. K.K. hakkında yasal yollara başvurulacak ve iftiraların hesabı yargı önünde sorulacaktır.”

Kılıçdaroğlu’na AK Parti kanadından da tepki geldi. Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Kılıçdaroğlu grup toplantısında resmî işlemleri belge diye sundu. Biz bu iddiayı zaten ciddiye almamıştık. Bütün iddiaları yalan. Açıkladığı bilgiler ticaret kaynaklı. İddiaları çöktü. Kılıçdaroğlu istifa etmeli. Bilal Erdoğan’ın DAEŞ yöneticisi ile fotoğrafları var, dediklerinde kebapçı ile olan fotoğraflarının çıkması gibi bir iddia. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça!” ifadelerini kullandı. Bir diğer AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da, “CHP yönetimi, kendi milletvekillerini de ikna etmiş değil. İddiaların ispat yeri CHP grubu değildir. Yoksa herkes kendi grubunda eline bir kâğıt alıp iddia eder, ertesi toplantıda ‘işte ispatı’ der. Mahkeme, savcı olur. Adaleti de tecelli ettirmiş olur. Böyle bir mantık olur mu?” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da twitterdan yaptığı açıklamada, “Bir memlekette, namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur. Bir siyaset bezirganı olan Kılıçdaroğlu bu sözü haklı çıkardı” açıklamasını yaptı. Bu arada, sosyal medya platformu Twitter’da da “#istifaEtKılıçdaroğlu” ve “#MüfteriKemal” hashtagleri açıldı.