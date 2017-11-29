Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantı sonrasında yayınlanan bildiride, Suriye’de, terör örgütü PYD/YPG’nin elinde bulundurduğu Afrin’e yönelik mesaj öne çıktı. Bildiride özetle şöyle denildi:

- FETÖ/PDY, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadele başta olmak üzere, ülkemizin millî güvenliğine yönelik tehditlere karşı hukuk çerçevesinde alınan ve kurulumuzca önerilen tedbirler görüşülmüş, terörün sonlandırılması için yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele, kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir.

- PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye’nin kadim demografik yapısını örtülü etnik temizlik yapmak suretiyle bozmasının ve toprak edinme çabalarının, uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğu bu cihetle de kabul edilemez bulunduğu, Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak maksadıyla özellikle hudut bölgesinde gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceği bir kez daha vurgulanmıştır.

- Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ‘gözlem misyonu’nu başarıyla sürdürdüğü, bu görevin Batı Halep’le Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle huzur ve güven ortamının gerçek manada sağlanabileceği mütalaa edilmiştir.

- (Norveç’teki NATO tatbikatında yaşanan skandal): Bu tür olayların NATO ittifakının temelini oluşturan ‘dayanışma ilkesinin’ zarar görmesine neden olabileceği, Norveç ve NATO makamlarınca başlatılan soruşturmaların sıralı sorumluları kapsayacak şekilde genişletilmesinin beklendiği, NATO’yu kendi amaçları için araç olarak kullanmaya çalışan kesimlere müsaade edilmemesi gerektiği, gelişmelerin bu doğrultuda yakından izleneceği belirtilmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türk Milletinin ve devletinin temsilcisi Cumhurbaşkanına yönelik bu tarz düşmanca yaklaşımların ve ifadelerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği bir kez daha vurgulanmıştır.