Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, Uslu’nun telefonla arayıp, Ayla’nın gösterimine izin vermediğini bildirdiğini söyledi. Sıtkı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Dairesi Başkanlığının da devreye girmesine rağmen Uslu’nun kararından vazgeçmediğini belirtti. Bunun üzerine ‘Babamın Kanatları’, festivalin açılış filmi oldu. Mustafa Uslu’nun sahibi olduğu Dijital Sanatlar’dan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Ayla filmimizin Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nin açılış değil ‘kapanış’ filmi olması yönündeki arzumuzu festival komitesine ilettik. Filmimizin haklarını korumak ve gişesine zarar vermemek adına festivali yetkililerine ilettiğimiz duruma anlayış gösterilmemiştir. Bizlerin dışında gelişen bu durum için seyircilerimizden özür dileriz” denildi.