Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump, 3 gün sürecek küresel girişimcilik zirvesine katılmak için Hindistan’ın Haydarabad şehrine geldi. Ziyaretinin hazırlıkları ise haftalar öncesinden başlamıştı. Polis, ziyaretten günler önce yüzlerce dilenci ve evsizi toplayarak bakımevlerine yerleştirdi. Şehir merkezindeki üst geçit ve bazı binalar boyandı. Geçiş güzergâhındaki yollara Ivanka Trump’ın resim ve sözlerinin yer aldığı reklam panoları asıldı. Zirve sebebiyle güvenliğin artırıldığı şehirde 2 gün boyunca 10 bin polis ve asker görev alacak. Şehirde trafik yoğunluğunun yaşanmaması için eğitime de ara verildi.