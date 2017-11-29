Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uydunun, motor aksamında yaşanan bir problem sebebiyle yörüngeye girmediğinin belirtildiği açıklamada “Meteor M uydusunun büyük ihtimalle okyanusa düştüğü tahmin ediliyor” ifadesine yer verildi. Rusya, dün aralarında meteorolojik analizler için kullanılması planlanan Meteor M uydusunun da bulunduğu 18 uyduyu Dünya’nın yörüngesine fırlatmıştı.