Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir yüzbaşı gözaltına alındı.Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin hakkında yakalama kararı çıkardığı yüzbaşı M.Z, Erdek Mayın Filo Komutanlığında bulunan lojmanlardaki adresinde yakalandı.

Söz konusu adreste yapılan aramada, diz üstü bilgisayar, cep telefonu ve SIM kartı, şüphelinin adına düzenlenmiş pasaport, TSK personel kimlik kartı ve beylik tabancası, 2 şarjör ve 60 fişeke el konuldu.Silah ve personel kimlik kartı Erdek Mayın Filo Merkez Komutanlığına teslim edilen şüpheli, işlemlerin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerine teslim edilecek.