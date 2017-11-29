Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. PKK/KCK terör örgütünün sözde kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan çalışmalarda; terör örgütü adına milis/işbirlikçilik faaliyeti yürüten ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen, aralarında 3 köy muhtarının da bulunduğu 10 kişinin yakalandığı, ayrıca silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı ve 11 kişi hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.
Muş'ta terör operasyonu: 3'ü muhtar 11 gözaltı
29.11.2017 - 11:57 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş'ta PKK/KCK terör örgütünün sözde kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen ve aralarında 3 köy muhtarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : muş,terör,operasyon,pkk,
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