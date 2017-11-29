Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. PKK/KCK terör örgütünün sözde kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan çalışmalarda; terör örgütü adına milis/işbirlikçilik faaliyeti yürüten ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen, aralarında 3 köy muhtarının da bulunduğu 10 kişinin yakalandığı, ayrıca silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı ve 11 kişi hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.