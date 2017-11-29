Ayrıntılar geliyor...
Duruşmada cezası açıklanınca zehir içti
29.11.2017 - 13:51 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesindeki (ICTY), "Prlic ve diğerleri" davasının temyiz duruşmasında, eski Hırvat general Slobodan Praljak'a 20 yıl hapis cezası kararı verildiğinin açıklanmasının ardından, Praljak'ın zehir içtiği iddiasıyla duruşmaya son verildi.
Etiketler : Eski Yugoslavya,duruşma,Hırvat general Slobodan Praljak,Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi,
523565 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523565.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER