Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ali Görel ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık Görel, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, kovuşturmaya ilişkin taleplerin yargılamaya katkısı olmayacağından bu talebin reddine karar verdi.Dosyayı karara bağlayacağını belirten mahkeme heyeti, sanıktan son sözünü sordu. Sanık hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Görel'in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, suçun işleniş şekli, sanığın kastını da dikkate alarak, sanığın 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın duruşmadaki tavır ve davranışlarını da göz önüne alarak, cezayı 8 yıl 9 aya düşüren heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

Kararın verilmesinin ardından sanık Görel'in, mahkeme heyetine hitaben, “Umarım bu verdiğiniz karar üzerinizde kambur oluşturmaz. İleriki aşamalarda sıkıntı oluşturmasın, size de hayırlı olsun.” demesi dikkati çekti. Sanığın bu sözleri, mahkeme tutanağına da yazdırıldı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi olan Ali Görel, 2014 yılında düz savcı olarak Ankara'ya atandı. Görel, 2015 yılında ise İstanbul Cumhuriyet savcılığına atanmıştı. Görel, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise örgüte iltisakı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye iltisakı olduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, eski savcı Görel hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan iddianame hazırlanmıştı.