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Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: Gereken cevabı göreceksiniz
29.11.2017 - 14:02 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 14:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Yıldırım, "Bugün programımız var 14.00'te, gereken cevabı orada göreceksiniz." karşılığını verdi.
Etiketler : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,başbakan yıldırım,
523568 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/523568.aspx
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