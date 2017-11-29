Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.



Buna göre, 27 Kasım'da Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu dört kişiden, kadın teröristin sözde Dersim eyaleti doğu cephesi sorumlusu "Sarya Gever" kod adlı Özlem Çiftçi olduğu tespit edildi.



Tunceli Valiliğinden dün yapılan açıklamada aynı operasyonda, İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinin turuncu kategorisinde yer alan "Serdem" kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş'ın da etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.



- Bölgedeki arama tarama faaliyetleri



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ayrıca dün Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında bir el yapımı patlayıcı tespit edilip imha edilirken, bir adet hafif tanksavar silahı (LAV) ele geçirildi.



Güçlükonak ilçesindeki arazi aramasında da iki kalaşnikof piyade tüfeği ve 22 fişeği ile muhtelif yaşam malzemesi bulundu.



Mardin'in Nusaybin ilçesindeki arazi aramasında da 20 kalaşnikof piyade tüfeği, bir G-3 piyade tüfeği, bir biksi makineli tüfeği, bir RPG-7 roketatar, 14 RPG-7 roketatar mühimmatı, bin 450 adet muhtelif çapta fişek, iki el bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme, bir dürbün ile muhtelif yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.



Bitlis'in Merkez ve Hizan ilçeleri ile Muş'un Merkez bölgelerinde güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramalarında da çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme bulundu.