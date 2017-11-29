Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yönetmen Ali Avcı’nın çektiği Uyanış filminin fragmanı kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başına silah dayanması ve ailesinin öldürülmesi sahnelerinin yer aldığı fragmanın tanıtım metninde, "Filmin tüm sahne ve efektleri bitmemesine rağmen yoğun talep, baskı üzerine yayınlanmıştır. 9 adet kısa kısa fragman olarak hazırlanmış filmimizin 1. fragmanı beğenilerinize sunulmuştur" ifadeleri yer almıştı. Darbe girişiminin yıl dönümünde çok konuşulan fragmanı incelemeye alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı hakkında terör soruşturması başlatmıştı. Bu kapsamda Avcı, gözaltına alınarak sorgulanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca Avcı hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Avcı’nın “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsini talep eden savcılık, iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi’nde gönderdi. Avcı’nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.Yapımcı Ali Avcı, 13 Temmuz 2017’de Bağcılar'daki evinde gözaltına alınmıştı. Ali Avcı'nın evinde saklandığı belirlenen ve Yıldız Teknik Üniversitesindeki "FETÖ" soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan Doç. Dr. Fethullah Karabiber de gözaltına alınmıştı.