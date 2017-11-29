Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Bugün programımız var 14.00'te, gereken cevabı orada göreceksiniz." demişti...

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Dün ana muhalefet partisi genel başkanı sayın Kılıçdaroğlu, grup toplantısında eline bir tomar kağıt alarak heyecanla sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarının üzerinden bir itibar cinayeti işlemeye kalkıştı. Yalan yanlış belgelerle aklı sıra akrabalar üzerinden Cumhurbaşkanımızın itibarını zedeleyeceğini zannetti. Şiddetle celalle Cumhurbaşkanımızın şahsına hakaret etmeye devam ediyor.

'BELGELERİ SAVCILIĞA VER' DEDİK SES SEDA YOK

Hemen bu açıklamaların arkasından suçladığı insanların avukatları kendisini bu iddiayı ispata davet etmiş, elindeki bilgi ve belgeleri zaman geçirmeden savcılığa iletmesini, aynı zamanda da yazılı görsel medyalara vermesini istemiştir. Ses seda yok. Sayın Kılıçdaroğlu bu çıkışı ile aklı sıra Cumhurbaşkanımızın itibarını zedeleyeceğini zannediyor ama çok yanılıyor. Cumhurbaşkanımız 40 yılı aşan siyasi hayatı boyunca bu ülkeye hizmet etmek için gecesini gündüzüne katmış millet sevdalısı bir insandır.

ÇOK VAHİM BİR DURUM

Ana muhalefet partisi, Cumhuriyetin kuruluşu ile yaşıt bir partiden bahsediyoruz. Kamuoyunda bu kadar zor duruma düşmesi aslında çok vahim bir durumdur. Üzerinde oynanan, değiştirilen, aslı astarı olmayan belgelerle meydana çıkarsanız ondan sonra olacağı budur. Sayın Cumhurbaşkanımız son 15 yılda 12 seçim geçirdi. Her seçimde de bütün bu suçlamalar, iddianameler, itibar suikastlarına karşı mücadele ede ede her seferinde de milletin desteğini artırarak bugünlere geldi.