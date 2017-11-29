Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin açılan dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görülüyor. Karargahtaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen bilirkişi heyeti, görüntülerle ilgili incelemelerini tamamladı. Davanın dosyasına giren rapora göre, darbe sanığı eski KKK Geliştirme Daire Başkanı Tuğgeneral Erhan Caha'nın talimatlarıyla hareket eden darbeciler, saat 20.48'de tam teçhizatlı olarak KKK Personel Başkanı Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ün odasına girdi. Sanık eski Yarbay Şahin Karatekin, "Sizi Genelkurmay Başkanlığı adına tutukluyorum" dedi ve Gençtürk'ün elleri bağlandı. Darbecilerin derdest edilen Gençtürk'ü odadan çıkarmaları ve turnikeden geçirerek darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ne götürme anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.